Четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках реконструкции улицы Поляны в Южном Бутове построят четыре подземных перехода, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возведение новых дорожных объектов позволит убрать часть светофоров с улицы Поляны и обеспечить быстрый проезд от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД. Также новые переходы позволят жителям района беспрепятственно пройти к прогулочной зоне вблизи усадьбы Знаменское-Садки.

Строительство будет вестись за счет бюджетных средств. Переходы построят через улицу Поляны на пересечении с улицей Грина, в коммунальной зоне Садки, в районе дома 23 на улице Старобитцевской, а также через Куликовскую улицу.

Также на улице Поляны появятся две новые остановки общественного транспорта. Кроме того, специалисты переложат инженерные коммуникации.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах строительства 10 объектов улично-дорожной сети в 2023 году. В частности, планируется построить автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда и два пешеходных моста через Нагатинский затон и реку Яузу возле МГТУ имени Баумана.

Также в планах строительство путепроводов между улицей Малыгина и Малыгинским проездом, между улицей Костромской и Юрловским проездом и на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

Мэр рассказал о планах строительства дорог. Так, 14,5 километра дорог возведут в районе улицы Поляны. По словам Собянина, они сделают доступнее районы Северное и Южное Бутово и поселение Булатниковское. Также обновят или построят заново 5,9 километра дорог в рамках реконструкции улиц Вильгельма Пика, Декабристов и Сельскохозяйственной.

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