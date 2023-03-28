В Москве за сутки выявили 973 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в столице выявили 973 случая COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В больницы попали 146 человек с коронавирусом, перебороли болезнь 2 265 человек. При этом восемь человек умерли.

Отмечается, что показатель по выявленным больным в сутки впервые с начала января составляет меньше тысячи.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.



Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

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