12:14Общество
В Москве за сутки выявили 973 случая COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в столице выявили 973 случая COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
В больницы попали 146 человек с коронавирусом, перебороли болезнь 2 265 человек. При этом восемь человек умерли.
Отмечается, что показатель по выявленным больным в сутки впервые с начала января составляет меньше тысячи.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.
Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19
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