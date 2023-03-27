За сутки в России выявили 8 989 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России зафиксировали 8 989 случаев заболевания коронавирусом, за это время в стране от последствий COVID-19 скончался 31 пациент. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным штаба, выздоровели 8 160 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 22 595 199 человек, скончались 397 109. Также штаб уточнил, что всего смогли болезнь смогли преодолеть 21 946 453 человека.

Накануне на территории России подтвердили 10 940 новых случаев COVID-19, скончались 32 пациента.

Ранее сообщалось, что первый пассажирский регулярный рейс с начала пандемии коронавируса 2020 года прибыл из Китая в аэропорт Владивостока. На борту самолета находились россияне, которые последний раз были в своей стране еще до начала пандемии. Всего этим рейсом летели 54 человека.

Кроме того, из аэропорта Владивостока вылетел рейс в Харбин. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края.

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