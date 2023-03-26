За сутки в РФ выявили 10 940 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На территории России за прошедшие сутки подтвердили 10 940 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В результате заболевания за минувшие 24 часа скончались 32 пациента. Вылечиться от коронавирусной инфекции смогли 9 899 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 специалисты зафиксировали 22 586 210 случаев заболевания, также зарегистрировали 397 078 летальных случаев. Перебороли болезнь 21 938 293 человека.

25 марта на территории Российской Федерации выявили 12 382 новых случаев COVID-19. Кроме того, зафиксировали умершими 37 человек. Выздоровели – 12 544 человека.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, что пандемия COVID-19 может быть завершена в 2023 году. По словам врача, пока ковид не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Эксперт считает, люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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