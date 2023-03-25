За сутки в РФ выявили 12 382 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации выявили 12 382 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, за минувшие 24 часа в России доставили в больницы 1 373 человека. Отмечается, что число госпитализированных выросло в 36 субъектах РФ, а снизилось – в 39 регионах.

Кроме того, за указанный период побороли болезнь 12 544 человека, скончались – 37 человек.

Накануне сообщалось о выявлении 12 493 новых случая заражения коронавирусом. Также вылечились 13 443 пациента, а умерли в результате заболевания – 45 человек.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, что пандемия COVID-19 может быть завершена в 2023 году. По словам врача, пока ковид не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Эксперт считает, люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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