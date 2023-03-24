В России выявили 12 493 новых случая коронавируса за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 12 493 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончались еще 45 человек с COVID-19.

Перебороли болезнь за последние 24 часа еще 13 443 пациента.

Всего с начала пандемии выявили 22 562 888 случаев коронавируса, выздоровели 21 915 850 пациентов и 397 009 человек скончались.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, что пандемия COVID-19 может быть завершена в 2023 году. По словам врача, пока ковид не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Эксперт считает, люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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