В Москве с 30 марта стартует первая в этом году акция "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая в этом году познавательная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 30 марта по 1 апреля, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках акции все желающие смогут посетить свыше 140 площадок столичных предприятий, мастерских и технопарков. Чтобы принять в ней участие, нужно выбрать экскурсию и зарегистрироваться на сайте проекта.

Сергунина рассказала, что этой весной к познавательной акции присоединились 25 новых площадок. Гостей ждут на промышленных производствах, в офисах известных компаний, в творческих мастерских и научных лабораториях.

"Их сотрудники проведут экскурсии, в том числе с использованием оборудования дополненной реальности, и мастер-классы. Отдельные программы для юных горожан подготовили в детских технопарках", – подчеркнула заммэра.

В частности, в этом сезоне можно попасть на экскурсии в мэрии Москвы и Московской городской думе или в Университете правительства Москвы.

В центре "СоюзМультПарк" на ВДНХ пройдут экскурсии по 18 аттракционам с технологиями погружения. Свои двери откроет также Мосгаз и различные технопарки Москвы. Для участников будут открыты двери музеев, центров различных видов спорта, музыкальных и творческих студий, фермерского хозяйства и даже кузни.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число площадок проекта "День без турникетов" в 2023 году увеличится в два раза и превысит отметку в 1 400 штук. По его словам, с 2012 года на проекте побывали более 346 тысяч человек. На текущий год намечено проведение четырех бесплатных акций. Ближайшая состоится в конце марта.

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