Москва приобретет 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" в этом году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва намерена закупить по 2,5 тысячи экземпляров 68–70-х томов "Православной энциклопедии" для школьных библиотек и городских организаций культуры в текущем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, проект по данному изданию реализовали на 90%.

"Мы реально находимся на финишной черте. Правительство Москвы в полной мере исполняет свои обязательства. Мы приобретаем новые тома для школьных библиотек, учреждений культуры, и, поверьте, это не просто трата денег – это действительно востребованный проект", – подчеркнул градоначальник.

Мэр отметил, что власти столицы финансируют выпуск телепрограммы "Православная энциклопедия". В 2023 году планируется увеличить финансирование, указал Собянин.

"Обращаюсь к своим коллегам из других субъектов РФ с тем, чтобы они также приобретали тома издательства для своих учреждений образования и культуры", – добавил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, отметил, что было издано 68 томов из 70.

Ранее Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий России и доложить об итогах работы до 15 мая 2023 года. Он предложил подумать о введении учебного курса "История религий России" в образовательные программы высшего образования.

Москва приобретет более 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" для библиотек

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