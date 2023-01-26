РПЦ и Минобороны РФ разработали концепцию о правовом статусе военных священников

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Русская православная церковь (РПЦ) разработала концепцию для обеспечения правового статуса военных священников, в рамках нее предусмотрено установление для них социальных льгот. Об этом сообщила руководитель управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), передает ТАСС.

Она уточнила, что документ разработан при содействии управления Минобороны РФ по взаимодействию с религиозными объединениями. По словам Чернеги, проект концепции рассмотрен президентом России.

"Наложена резолюция о необходимости проработать с заинтересованными ведомствами проект и поддержать – поддержать, а не рассмотреть", – отметила она в ходе выступления на круглом столе в Госдуме.

Также Чернега подчеркнула, что в рамках данной концепции предусматривается иерархическая подчиненность военных священников священноначалию. Также из документа следует, что священнослужители и их семьи могут рассчитывать на социальные льготы, гарантии и компенсации, положенные военным ВС РФ, проходящим службу по контракту, и членам их семей.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о распространении льгот для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний планируется рассмотреть.

С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала замруководителя рабочей группы, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Русская православная церковь скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине.

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