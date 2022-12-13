Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов курса по истории религий РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий России и доложить об итогах работы до 15 мая 2023 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президент попросил правительство РФ совместно с Российской академией наук, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и обществом "Знание" разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России. Путин предложил подумать о введении учебного курса "История религий России" в образовательные программы высшего образования.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента РФ Владимир Мединский и глава СВР Сергей Нарышкин.

Также глава государства обратился к кабмину с поручением о популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Он предложил использовать в просветительской работе с молодежью изображения этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции.

Ранее в России предложили снимать кинокартины, которые предназначены для детской аудитории, за счет государства. В ноябре министерство культуры РФ поделилось перечнем из 17 приоритетных тем государственной поддержки производства в индустрии кино на 2023 год. В список входят сохранение традиционных ценностей, наука, победы в истории России, семья, противостояние фашизму.

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