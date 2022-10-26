Международная косметическая выставка InterCHARM стартовала в Москве. Всего на ней представлены более 400 косметических и парфюмерных кампаний из России и дружественных стран.

На открытии выставки сообщили, что в РФ планируют выделить из фонда развития промышленности около 700 миллионов рублей на поддержку отечественного производства парфюмерии и косметики. Также средства выделят за счет субсидирования научно-исследовательских работ.

Перед российскими производителями стоит задача полностью обеспечить продукцией своих потребителей и выйти на международные рынки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.