Аллею вязов благоустроили в Зеленограде

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Аллею вязов благоустроили в районе Старое Крюково в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, прогулочная зона расположена возле корпусов 905, 906, 913 в девятом микрорайоне.

Специалисты обновили покрытие пешеходных дорожек, адаптировали дорожную сеть для маломобильных граждан, обустроили велосипедную дорожку, привели в порядок газоны и организовали зоны отдыха.

Возле корпуса 913 рабочие установили детскую площадку с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом. Специалисты также высадили на объекте деревья, кустарники, цветники и живую изгородь.

Ранее заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве с начала года благоустроили более 3 тысяч объектов. Кроме того, в порядок привели 2,5 тысячи дворов. Там создали новые спортивные площадки, досуговые городки и другие элементы.



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