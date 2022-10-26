Резиденция Деда Мороза в Москве откроет новый сезон 1 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная резиденция Деда Мороза откроет новый сезон в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 1 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В новом сезоне для гостей подготовили свежие локации, экскурсии и мастер-классы. Так, в здании в виде почтового ящика "Терем волшебства" москвичи познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, узнают, как производят шоколадные конфеты, и увидят различные сказочные предметы.

Дети также смогут принять участие в квесте "Приключения под Новый год". Им нужно будет отыскать календарные месяцы, которые перепутались и оказались в разных частях парка. Чтобы привести все в порядок, участники должны будут выполнять различные задания. Гости также могут принять участие в квестах "Тайна новогоднего огонька" и "Игрушечное королевство "Щелкунчика".

Кроме того, гости смогут посетить и волшебную мастерскую, где научатся украшать имбирные пряники, расписывать фигуры Деда Мороза или колокольчика.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о подорожании новогодних туров на 15–20% по сравнению с 2021 годом. При этом в АТОР отметили, что основные продажи начинаются в середине ноября. Туристы смогут отправиться на встречу с Дедом Морозом в Великий Устюг, Карелию, Кострому и другие места.



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