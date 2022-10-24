Солнцевский суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с пятилетним ребенком

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря.

Вину на первом заседании суда мужчина признал частично. Он сообщил, что от следствия не скрывался, находился в состоянии шока, однако не смог пояснить, почему пьяным сел за руль.

При этом известно, что от медицинского освидетельствования водитель отказался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.