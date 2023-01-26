26 января, 16:00Город
В Москве разработали план по цифровизации строительной отрасли до 2025 года
В Москве разработали план по цифровой трансформации строительной отрасли до 2025 года, это переход от бумажного документооборота к цифровому. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что благодаря цифровизации строительной отрасли руководители проектов могут получить доступ к необходимой информации в онлайн-формате. Подобная мера значительно упрощает работу подрядных организаций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.