Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве разработали план по цифровизации строительной отрасли до 2025 года. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас в целом на уровне РФ идет формирование именно архитектуры цифровизации строительной отрасли. Это очень важный процесс, потому что на этом этапе мы как государство должны рынку задать стандарты цифровизации. И департамент строительства этим активно занимается", – сообщил Загрутдинов.

Глава столичного Депстроя отметил, что благодаря цифровизации строительной отрасли руководители проектов могут получить доступ к необходимой информации в онлайн-формате. Подобная мера значительно упрощает работу подрядных организаций.

Загрутдинов также отметил, что цифровизация сферы позволит значительно ускорить производственные процессы. Это в свою очередь влияет на своевременную сдачу объектов в эксплуатацию.

Помимо этого, используемый в строительной отрасли искусственный интеллект позволяет создать библиотеку решений для проектировщиков зданий. Специалист, пользуясь ими, может незамедлительно предотвратить нарушения в проектах.

С целью повышения удобства работы в строительной сфере в 2023 году всю инженерно-техническую документацию планируют перевести в электронный формат. В 2025 году отрасль столичного строительства полностью перейдет в цифровой формат, сообщил Загрутдинов.

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что практика цифровизации закупок для строек Москвы успешно продвигается в российских регионах. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Тюмени и Новосибирске систему внедрят при строительстве соцобъектов. Помимо этого, цифровизация системы позволяет избежать недобросовестной закупки материалов.





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!