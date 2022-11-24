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24 ноября, 16:45

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В Москве открылась выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях"

В Москве открылась выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях"

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В центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка, которая посвящена импортозамещению в сфере реставрации. Это первый подобный проект.

В нем участвуют производители различных материалов, мастера и специалисты, которые работают над восстановлением культурных объектов в Москве. Также приглашены на выставку и студенты профильных колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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