24 ноября, 16:45Город
В Москве открылась выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях"
В центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка, которая посвящена импортозамещению в сфере реставрации. Это первый подобный проект.
В нем участвуют производители различных материалов, мастера и специалисты, которые работают над восстановлением культурных объектов в Москве. Также приглашены на выставку и студенты профильных колледжей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.