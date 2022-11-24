Москва онлайн покажет открытие катка на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 ноября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят открытие катка на ВДНХ. Торжественная программа будет называться "Путешествие по снам". Вы увидите цирковое шоу, в котором примут участие акробаты, фигуристы, клоуны, эквилибристы.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с первыми посетителями катка, расскажет зрителям, чем порадуют организаторы в новом сезоне, а также назовет цены на билеты и перечислит правила посещения.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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