Москва онлайн покажет открытие катка в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

25 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть начало работы катка в Парке Горького.

В этом году он будет называться "Каток культуры и отдыха". Его площадь составит более 16 тысяч квадратных метров. По традиции в каток превратятся аллеи парка, рядом с музеем "Гараж" катающиеся смогут заехать в световой тоннель. На территории откроются кафе и зоны отдыха.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!