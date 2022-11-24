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24 ноября, 22:45

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Москвичам рассказали, когда заработают катки

Москвичам рассказали, когда заработают катки

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На предстоящих выходных в Москве заработают катки. Среди первых откроются самые большие ледовые площадки на ВДНХ и в Парке Горького. Вечером 25 ноября там ждут первых посетителей.

Так, порядка 1,4 тысячи досуговых и спортивных катков будут работать в Москве в этот зимний период. Объекты откроются в каждом административном округе столицы.

Сколько в этом сезоне будут стоить билеты и прокат? И какие сюрпризы подготовили организаторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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