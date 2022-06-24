Новости последнего часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Активировать удаленное пополнение карты "Тройка" можно и в наземном транспорте. Например, воспользоваться услугой можно в автобусе, электробусе и трамвае.

Москва в третий раз подряд возглавила рейтинг качества электронных госуслуг. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.