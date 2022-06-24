Онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД заработает с 1 июля

В России с 1 июля заработает онлайн-база о злостных нарушителях правил дорожного движения. Она называется "Витрина данных ГИБДД". Приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в ГИБДД сообщали, что эта база позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и узнавать информацию о лишении водительских прав.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.