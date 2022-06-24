В парке "Покровское-Стрешнево" продолжили благоустраивать территорию

В парке "Покровское-Стрешнево" продолжается благоустройство. Там сохранится естественная заповедная зона в центральной части. И появится эколого-просветительская зона с экотропой и смотровой площадкой.

В парке также появятся площадки для отдыха, занятий спортом и историческая зона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.