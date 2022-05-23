Участок СВХ между Ярославским и Дмитровским шоссе планируют запустить в 2022 году

Строительство участка Северо-Восточной хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе – планируют завершить в 2022 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он сообщил, что главным дорожным объектом на сегодняшний день для столичных властей является Московский скоростной диаметр. По его словам, за прошедшие годы город построил объекты локального значения, была возведена Северо-Западная хорда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.