12:34
Участок СВХ между Ярославским и Дмитровским шоссе планируют запустить в 2022 году
Участок Северо-Восточной хорды между Ярославским и Дмитровским шоссе планируют запустить в 2022 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.
Он сообщил, что главным дорожным объектом на сегодняшний день для столичных властей является Московский скоростной диаметр. По его словам, за прошедшие годы город построил объекты локального значения, была возведена Северо-Западная хорда.
"Но наши усилия были направлены на то, чтобы ранее введенные объекты завязать в мощную магистраль, которая фактически с юга на северо-запад позволит перебрасывать потоки пассажирского транспорта, то есть личного, общественного, грузового и так далее", – пояснил Бочкарев.
Заммэра отметил, что объекты строятся эффективным способом, чтобы не перестраивать жилую часть города, при этом дать мощную транспортную артерию, которая позволит разгрузить центральную часть города и МКАД, а также позволит перемещаться и внутри города, и пересекая его.
"Плюс у нас есть две больших трассы – это трасса Москва – Санкт-Петербург – "Нева", и вновь строящаяся трасса из Москвы в Казань, Екатеринбург и так далее. Таким образом, мы подключаемся еще и к крупным федеральным артериям и запитываем их в единый организм", – добавил Бочкарев.
Он подчеркнул, что это очень важный для властей объект, к которому долго шли с точки зрения проектирования, освобождения площадок, развертывания работ. По словам Бочкарева, в этом и в следующем году планируется завершить строительство Московского скоростного диаметра, вводя его по этапам.
Ранее Бочкарев сообщил, что строительство юго-восточной части Московского скоростного диаметра планируют завершить в 2023 году. Он отметил, что в той части к МСД примкнет новая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.
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