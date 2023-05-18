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В Москве открыли мемориальную доску исследователю Арктики Евгению Федорову

В Москве открыли мемориальную доску исследователю Арктики Евгению Федорову

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Еще одна мемориальная доска появилась в Москве. Она посвящена выдающемуся ученому-геофизику, исследователю Арктики Евгению Федорову и находится на доме, где известный полярник прожил больше 30 лет. На торжественной церемонии присутствовала дочь академика.

Федоров участвовал в первой полярной экспедиции на дрейфующей станции "Северный полюс-1". За эту экспедицию ему присвоили звание Героя Советского Союза. Также именем Федорова назвали архипелаг в Карском море.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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