"Мой район.Навигатор": в столице открыли мемориальную доску в память о полководце Буденове

В столице открыли мемориальную доску в память о талантливом полководце, одном из первых маршалов Советского Союза Семену Буденному. Ее разместили на фасаде Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации имени Фрунзе, где Буденный учился с 1930 по 1932 год. Автор мемориальной доски – художник Михаил Баскаков.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника Академии имени Фрунзе генерал-лейтенант Олег Цеков, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и внук легендарного полководца Алексей Буденный.

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