В столице расширили список специальностей для получения звания "Московская медсестра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новое направление "Операционное дело" добавили в список специальностей, представители которых могут претендовать на статус "Московская медсестра". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Операционные медсестры – это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу", – отметила вице-мэр.

Ракова заявила, что от подготовки медсестры во многом зависит успех проведения операции. В связи с этим, отметила она, к специалистам подобного направления предъявляются высокие требования: обширные знания, навыки командной работы, стрессоустойчивость и оперативная реакция на внештатные ситуации.

Теперь звание "Московской медсестры" можно будет получить по четырем специальностям: "Анестезиология-реаниматология", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии" и "Операционное дело". Всем тем, кто захочет подтвердить этот статус, следует обладать совершенными знаниями по физиологии и анатомии человека, а также основам хирургии.

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