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14 ноября, 11:15

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Аналитики заявили о снижении предложений квартир в московских новостройках бизнес-класса

Аналитики заявили о снижении предложений квартир в московских новостройках бизнес-класса

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Предложение квартир в московских новостройках бизнес-класса снизилось, местами – до 80%, заявили аналитики рынка. Больше всего проседают районы Марьина Роща, Дорогомилово и Фили-Давыдково.

Связано это не с сокращением строительства, а с выходом проектов на заключительную стадию. Покупатели стараются заключать сделки на этапе котлована или еще раньше.

Ранее аналитики сообщали, что девелоперы проектов элитного и делюкс-сегментов наоборот повысили активность. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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