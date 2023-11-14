Аналитики заявили о снижении предложений квартир в московских новостройках бизнес-класса

Предложение квартир в московских новостройках бизнес-класса снизилось, местами – до 80%, заявили аналитики рынка. Больше всего проседают районы Марьина Роща, Дорогомилово и Фили-Давыдково.

Связано это не с сокращением строительства, а с выходом проектов на заключительную стадию. Покупатели стараются заключать сделки на этапе котлована или еще раньше.

Ранее аналитики сообщали, что девелоперы проектов элитного и делюкс-сегментов наоборот повысили активность. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.