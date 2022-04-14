Белоцветник весенний зацвел в Ботаническом саду. Его там выращивают еще с 50-х годов.

Внешне белоцветник весенний похож на колокольчики. Цветет обычно в апреле – мае.

Считается, что в последнее время его запасы в мире сокращаются. Белоцветник используют и в медицине, он содержит вещество, которое врачи назначают людям с заболеваниями нервной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

