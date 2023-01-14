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Москвичам рассказали о местах, украшенных к старому Новому году

Москвичам рассказали о местах, украшенных к старому Новому году

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Москвичам следует воспользоваться моментом и отправиться на прогулку, пока относительно тепло. Например, можно попробовать найти волшебные часы, которые украсили улицы столицы к старому Новому году. С их помощью можно загадать желание, и все исполнится, обещают в комплексе городского хозяйства.

Перед центральным павильоном на ВДНХ появилась инсталляция "Время Рождества". Сооружение поражает масштабом – его высота 28 метров. Загадывать желание нужно, проходя под аркой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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