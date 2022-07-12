В парке "Кусково" появятся памп-трек и скейт-парк

В парке "Кусково" в ходе работ по реабилитации лесопарка обустроят памп-трек и скейт-парк. Спортивные объекты сделают на месте площадки и пустыря недалеко от стадиона "Фрезер", который тоже реконструируют. Деревья при этом срубать не будут.

Памп-трек площадью 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. А скейт-парк площадью 1 830 квадратных метров будет представлять собой полноценный тренировочный центр экстремальных видов спорта.

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