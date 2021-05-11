Москвичам рассказали, что нужно для организации переработки мусора в каждом районе

Член Общественной палаты Светлана Разворотнева обратила внимание на необходимость организовать точки переработки мусора в каждом районе Москвы. Для этого нужно создать инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, которые могли бы пользоваться налоговыми льготами и бесплатной арендой.

Также москвичам рассказали, что 15 мая в столице пройдет эко-вечеринка "Вторая жизнь бумаги". Посетителей мастер-классов научат создавать новую бумагу из макулатуры, а также делать бусы из журналов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.