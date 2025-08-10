В Москве начали строить мост-парус через Москву-реку

На западе столицы стартовало строительство моста-паруса. Он соединит район Филевский парк с Северо-Западной хордой и обеспечит дополнительный выезд в Хорошёво-Мнёвники. Передвигаться по переправе смогут не только автомобилисты, но и пешеходы.

Мост длиной около 250 метров и шириной 30 метров будет иметь четыре полосы движения и тротуары по бокам. Конструкцию украсят пилон и ванты, благодаря которым она будет напоминать парус корабля. Работы ведут так, чтобы не мешать движению судов и не нарушать экосистему парков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.