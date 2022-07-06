Строительство кластера "Ломоносов" научной долины МГУ завершено более чем на 60%

Кластер "Ломоносов" готов уже более чем на 60%. В 10-этажном здании будут офисы с лабораториями, выставочные пространства, центры сертификации и испытаний.

Кластер станет частью большого Инновационного технического центра в МГУ. Он займет территорию между Ломоносовским проспектом, Мичуринским и проспектом Вернадского.

О том, как идет стройка и какие еще объекты появятся в научной долине МГУ, – в эфире телеканала Москва 24.