3D-экран с роликами о редких животных появился на входной группе зоопарка Москвы

У главного входа в Московский зоопарк появился 3D-экран. На нем транслируют ролики о редких животных. Об этом рассказала вице-мэр Наталья Сергунина.

Экран установили на башне зоопарка. Трехмерные ролики посвящены амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде. Все представили этих редких видов живут в Московском зоопарке.

Над созданием роликов трудились зоологи, аниматоры, программисты, рассказала Сергунина. Сюжеты основаны на научных исследованиях и полностью отражают поведение животных, отметили создатели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.