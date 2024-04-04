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04 апреля, 08:00

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Более 500 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне"

Более 500 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне"

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Более полумиллиона человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне", который открылся в ноябре 2023 года. Рынок успел стать гастрономической точкой притяжения для жителей и гостей столицы. В ассортименте – сотни видов рыбы и морепродуктов из 13 морей и трех океанов, самые популярные товары – слабосоленая сельдь, краб, живой карп и кета.

Кроме того, рынок стал одной из городских фестивальных площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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