04 апреля, 08:00Город
Более 500 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне"
Более полумиллиона человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне", который открылся в ноябре 2023 года. Рынок успел стать гастрономической точкой притяжения для жителей и гостей столицы. В ассортименте – сотни видов рыбы и морепродуктов из 13 морей и трех океанов, самые популярные товары – слабосоленая сельдь, краб, живой карп и кета.
Кроме того, рынок стал одной из городских фестивальных площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.