Эксперт назвал лучшее время для покупки железнодорожных билетов на юг РФ

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Железнодорожные билеты на юг РФ следует покупать в момент старта продаж. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, билеты на юг раскупают достаточно быстро, поэтому не стоит медлить. Во внутрироссийском сообщении старт продаж на большинство поездов открывается за 90 суток до даты отбытия. Что касается времени появления билетов, то это зависит от начальной станции отправления. Для составов, которые отходят с платформ московского часового пояса, продажи стартуют в 08:00. Сюда в том числе относятся сама Москва, Анапа, Сочи, Краснодар и другие города.

"Лайфхак для железнодорожных билетов – нужно приобретать их в старт продаж, то есть за 90 суток в 08:00 по московскому времени", – посоветовал специалист.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Рассмотрим на примере поезда Москва – Анапа. Допустим, 10 мая в 08:00 открывается продажа билетов на 7 августа. Весь поезд обычно продается за 7 минут. То есть люди, которые проснулись раньше вас, в 08:00, купили билеты, а вы встали в 09:00, и мест уже нет.

Желающим сэкономить эксперт порекомендовал приобретать невозвратные билеты. Но только в том случае, если человек точно уверен, что поездка не сорвется. "Если вы гарантированно поедете, советую покупать невозвратный тариф, он всегда дешевле возвратного", – заключил специалист.

Ранее аналитики выяснили, что большинство жителей РФ весной 2024 года собираются отдыхать на родине. Самым востребованным у туристов городом в этом сезоне является Москва. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Сочи соответственно. Кроме того, весной многие граждане планируют поехать в Казань, Калининград, Екатеринбург и некоторые другие города.

