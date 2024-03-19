Россиянам рассказали о лучших направлениях бюджетного майского отдыха

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Турция, Малайзия, Египет и Абхазия – это четыре наиболее недорогих направлений, куда россияне смогут отправиться на майские праздники. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на турагента Ольгу Захарову.

Турция является классическим местом для весеннего отдыха, уточнила эксперт. С конца мая на курортах страны стартует полноценный туристический сезон, однако многие предпочитают поехать туда уже в начале месяца.

"В мае в Турции обычно не так много туристов, поэтому это хороший выбор, особенно если у вас есть дети. Можно найти выгодные предложения на всю семью с опцией все включено", – сказала Захарова.

Малайзия не так популярна для отдыха в мае, но это направление подойдет именно тем, кто предпочитает спокойные поездки без толп туристов, уточнила эксперт. Для путешествия в это государство не нужна виза для пребывания до 30 дней, также там относительно доступные цены для экзотической страны.

В свою очередь, в Египте можно ожидать большой приток путешественников, продолжила Захарова, добавив, что на этом направлении можно найти туры за 150 тысяч на троих. Со слов турагента, в этой стране действует хороший сервис и присутствуют разнообразные развлечения под любой бюджет.

К большому потоку туристов начинают готовиться и в Абхазии, отметила Захарова. Она заявила, что в регион чаще всего едут самостоятельно, поскольку там легко забронировать все самому.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что ряд туристов не знают о некоторых правилах поведения в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, в этой стране считается неприличным танцевать в общественных местах. Также запрещено есть и пить в общественном транспорте, за подобное можно получить штраф, уточнила она.

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