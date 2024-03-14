РЖД запустят туристический поезд "Две губернии" из Москвы в Липецк и Воронеж

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

РЖД запустит новый туристический поезд "Две губернии", который будет следовать по круговому маршруту Москва – Липецк – Воронеж – Москва. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В первый рейс поезд отправится 8 мая в 22:05, а вернется 11 мая в 10:15, уточнили в компании. Путешествие организуют в формате "поезд – отель". В частности, ночь для пассажиров будет проходить в пути, а днем их будут ждать экскурсии. За два дня туристы смогут побывать в природном парке чудес "Кудыкина гора", попробовать минеральную воду из Липецкого бювета, узнать о развитии русского судостроения и посетить Адмиралтейскую площадь в Воронеже и многое другое.

"Комфорт в поездке будет обеспечен за счет новых двухэтажных купейных вагонов с системой климат-контроля, современными санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов. В составе поезда будут также вагон-ресторан и вагон-душ", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжили в РЖД, для маломобильных граждан компания предусмотрела специализированные места.

Ранее стало известно о туристическом поезде "Жигулевские выходные", который 27 апреля 2024 года отправится с Казанского вокзала. Состав начнет курсировать из Москвы в Сызрань, Тольятти и Самару. Первый рейс стартует в 20:50. Возвращение в Москву намечено на 30 апреля в 11:40, добавили в РЖД.