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01 июля, 11:45

Город

Более 2 тыс деревьев высадили на Ленинском проспекте

Более 2 тыс деревьев высадили на Ленинском проспекте

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Более 2 тысяч новых деревьев украсили Ленинский проспект. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили их в рамках проекта благоустройства улицы. Деревья не только украшают магистраль, но и выполняют роль естественного буфера между жилыми домами и дорогой.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, при выборе деревьев учитывали их адаптацию к городской среде, морозоустойчивость и густоту кроны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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