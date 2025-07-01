Более 2 тыс деревьев высадили на Ленинском проспекте

Более 2 тысяч новых деревьев украсили Ленинский проспект. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили их в рамках проекта благоустройства улицы. Деревья не только украшают магистраль, но и выполняют роль естественного буфера между жилыми домами и дорогой.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, при выборе деревьев учитывали их адаптацию к городской среде, морозоустойчивость и густоту кроны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.