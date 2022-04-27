Платежная система Visa оценила ущерб после приостановки деятельности в РФ

Запад начал сильнее ощущать результат своих санкций. Платежная система Visa после ухода из России потеряла 60 миллионов долларов. Это следует из отчета компании.

А Евросоюз грозит России уже шестым пакетом мер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

