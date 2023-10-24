Специалисты заявили о возможном скачке цен на молоко в 2024 году

После Нового года в России может подорожать молоко. По мнению специалистов, влияние на розничные цены окажет закон о расширенной ответственности производителей. После принятия они будут ответственны за утилизацию всей тары, использованной для упаковки товара.

Важная цель – сократить объем отходов, которые отвозят на полигоны. При этом, по данным аналитиков, рост цен на тетрапак составит не более одного рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.