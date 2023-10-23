Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября. Доллар подешевел до 94,34 рубля, юань – до 12,87 рубля.

Курс европейской валюты расчетами завтра на 12:14 снизился на 81 копейку, до 100,04 рубля. До этого он опускался до 99,92 рубля. Юань стал дешевле на 13 копеек, доллар – на 98 копеек.

Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября. По данным на 11:18 по московскому времени, американская валюта опускалась до 94,96 рубля, снижение составило 0,37%. Однако через несколько минут курс доллара замедлился до 0,34%. Валюта остановилась на отметке в 95,0075 рубля.

До этого экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, что юань остается неконвертируемой валютой, поскольку его доля в международных экономических расчетах составляет 5%, а доля доллара – 85%. По его словам, доллар еще долго будет пользоваться доверием большинства. Потому что эту валюту накапливают люди и банки на своих счетах по своему желанию, а не по приказу какой-либо инстанции, добавил эксперт.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

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