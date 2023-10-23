Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

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Курс доллара упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 11:18 по московскому времени, американская валюта опускалась до 94,96 рубля, снижение составило 0,37%. Однако через несколько минут курс доллара замедлился до 0,34%. Валюта остановилась на отметке в 95,0075 рубля.

До этого экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, что юань остается неконвертируемой валютой, поскольку его доля в международных экономических расчетах составляет 5%, а доля доллара – 85%. По его словам, доллар еще долго будет пользоваться доверием большинства. Потому что эту валюту накапливают люди и банки на своих счетах по своему желанию, а не по приказу какой-либо инстанции, добавил эксперт.

20 октября доллар упал ниже 96 рублей. Это произошло впервые с 25 сентября. Между тем евро потерял 1,36% и опустился до 101,4 рубля, юань снизился на 1,29%, до 13,055 рубля.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

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