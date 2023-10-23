Банки РФ выступили против законопроекта о доступе спецслужб к данным клиентов

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Ассоциация банков РФ (АБР) выступила против законопроекта, который предоставляет силовым структурам право на прямой доступ к базам с данными клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо АБР.

Согласно информации, соответствующий документ внесли в Госдуму в августе этого года. Как отмечается, документ противоречит другим законам. Его принятие способно спровоцировать нарушение конституционных прав граждан, уточняется в письме ассоциации.

"Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда", – подчеркивается в сообщении.

Ассоциация добавила, что банки обязаны будут по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях, однако спецслужбы смогут сами изменять или удалять информацию о своих работниках.

В организации указали, что это может привести к получению сведений третьими лицами и технологическим рискам.

Ранее МВД России разработало поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", позволяющие приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным. Данные изменения дадут силовым структурам право быстро получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, не имея при этом судебного предписания.

До этого стало известно, что с начала текущего года количество киберпреступлений в России увеличилось почти на 30% по сравнению с первым полугодием минувшего года.

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