Количество киберпреступлений в РФ выросло более чем на четверть – МВД

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С начала текущего года количество киберпреступлений в России увеличилось почти на 30% по сравнению с первым полугодием минувшего года. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

"Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%", – рассказала она.

По ее словам, в связи с этим перед правоохранительными органами стоит задача по наращиванию числа сотрудников с глубокими знаниями в сфере высоких технологий.

В целом же объем преступлений разного характера, совершенных в период с января по июнь, уменьшился на 2%: на 7,1% сократилось преступных деяний против личности, на 9,2% – изнасилований, на 25 и 28% – грабежей и квартирных краж соответственно. Между тем суммарный ущерб от них снизился на 42,4%.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что в России в 2022 году значительно сократилось количество автоугонов. В частности, число угонов – когда злоумышленник берет автомобиль якобы только для того, чтобы покататься – упало на 8,9%, а краж с целью присвоения машины – на 18,2%.

