В МВД назвали регионы с наибольшими темпами прироста преступлений в интернете

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Наибольшие темпы прироста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зафиксировали с января по август в Северной Осетии (40,2%). Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику МВД РФ.

Таких преступлений в Псковской области увеличилось на 28,4%, в Крыму – на 21%, на Чукотке – на 20,4%, в Курганской области – на 19,5%. При этом самый маленький прирост выявили в Ненецком автономном округе (-38,8%), на Алтае (-29,1%), в Оренбургской области (-29%), Калмыкии (-27,3%) и Хакасии (-23,2%).

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов рассказал, что указанные регионы являются туристическими. Наибольший прирост преступлений зафиксировали там, где был максимальный приток внутренних туристов.

Согласно статистике, по итогам восьми месяцев 2022 года число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий снизилось почти на 7% по сравнению с прошлым годом.

При этом 52,8% преступлений являются тяжкими и особо тяжкими. 73% нарушений совершается через интернет, 39,1% – через мобильную связь.

Ранее сообщалось, что Центральный административный округ Москвы стал самым криминальным по итогам пяти месяцев 2022 года. В прокуратуре отметили, что всего было совершено 59 066 преступлений, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено на 13,2% меньше преступлений по сравнению с 2021 годом – 21 113.



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