В прокуратуре назвали самый криминальный округ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центральный административный округ Москвы стал самым криминальным по итогам пяти месяцев 2022 года, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что всего было совершено 59 066 преступлений, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года.

Распределение по округам следующее:



ЦАО – 8 617 (-4,1%);

ВАО – 6 657 (-12,9%);

ЮВАО – 6 401 (+3,7%);

ЮАО – 5 887 (-0,9%);

СВАО – 5 875 (без изменений);

ЮЗАО – 4 704 (-16,4%);

ЗАО – 5 595 (без изменений);

САО – 5 588 (+5,2%);

СЗАО - 4 901 (-1,5%);

Новая Москва – 2 457 (-8,7%);

Зеленоград – 1 468 (+1%).



По данным прокуратуры, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено на 13,2% меньше преступлений по сравнению с 2021 годом – 21 113.

Уточняется, что в Москве совершили 143 (снижение на 2,7%) разбоя, 719 (-2,6%) грабежей, 16 185 (-8,9%) актов мошенничества, а также 24 307 (-1,9%) краж, из них 138 (-15,3%) из квартир и 235 (-17%) краж автомобилей.

Кроме того, на 1,2%, до 255, снизилось число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, из них 63 преступления – со смертельным исходом (+21,2%).

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