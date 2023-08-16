МВД попросило доступ к электронным устройствам граждан до разрешения суда

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МВД России разработало поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", позволяющие приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным. Об этом пишет "Коммерсант".

Данные изменения дадут силовым структурам право быстро получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, не имея при этом судебного предписания.

Эта мера объясняется тем, что в России стали широко распространенными интернет-преступления с использованием частных сетей (VPN). К примеру, в прошлом году было выявлено более 522 тысяч подобных правонарушений.

На сегодняшний день, чтобы получить доступ к сообщениям граждан, которые являются тайной переписки, сотрудникам силовых структур нужно соответствующее решение суда. Однако поправки МВД упростят эту процедуру, сократят сроки и позволят сразу приступить к исследованию информации.

Опрошенные изданием юристы считают, что данные изменения могут привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что с начала текущего года количество киберпреступлений в России увеличилось почти на 30% по сравнению с первым полугодием минувшего года.

В июне этого года Владимир Путин утвердил инициативу, согласно которой у киберпреступников будут изымать деньги и имущество, полученные в результате мошенничества.